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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      На проведення дострокових виборів може вплинути один фактор, – експерт

      2027 Читать новость на русском
      Для українців не має особливого значення дата виборів до Верховної Ради
      Для українців не має особливого значення дата виборів до Верховної Ради / 24 канал

      Парламентські вибори – цікаве видовище. Але чи відбудуться вони влітку, чи восени – для більшості українців не принципово. В команді Зеленського не враховують, що вони продовжують віртуальні ігри.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: Розпуск парламенту: чи вдасться Зеленському дотиснути Порошенка?

      За його словами, щодо проведення дострокових парламентських виборів немає чіткої стратегії ні в Зеленського, ні в парламенту. Відеопетиція команди Зеленського про розпуск парламенту може допомогти партії "Слуга народу" на виборах. Але не вплине на рішення парламенту.

      В команді Зеленського грають у віртуальні ігри. Мільйон переглядів можна і накрутити. Але краще десять тисяч людей на мітингу біля Верховної Ради. Перегляди на депутатів особливо не вплинуть. А тисячі людей на акції протесту – так,
      – переконаний Фесенко.

      Що передбачає розпуск парламенту?Згідно з Конституцією України, президент може достроково розпустити парламент, але це потрібно зробити не пізніше, ніж за півроку до закінчення строку повноважень Ради. Каденція чинного скликання парламенту триває до 27 листопада. Відповідно розпустити Верховну Раду можливо лише до 27 травня. Будь-який розпуск парламенту після 27 травня буде неконституційним. Команда Зеленського запустила відеопетицію про розпуск Верховної Ради. Щоб цю петицію розглянув новообраний глава держави, відео має набрати мільйон переглядів.

      Виграти Зеленському, наголошує політолог, допомогло не те, що так суперефективно спрацювала віртуальна кампанія, а настрої проти Порошенка, втома і недовіра до нього і діючих політиків. А продовження гри у віртуальність може призвести до поразки.

      Відеопетиція про розпуск Ради: відео

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Верховна Рада Інавгурація Зеленського Новини політики Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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