На Ровенщине из-за обвала песка погиб школьник: что известно

Тело мальчика нашел его брат-близнец, именно ему пришлось откапывать брата, пока не пришла помощь. В Ровенской области в результате обвала песка в двухметровой яме погиб 12-летний мальчик.

Событие произошло 21 мая в одном из сел Рокитновского района. Об этом сообщает УНИАН.

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По этическим соображениям название населенного пункта не разглашают, ведь семья благополучная и в ней еще 5-ро детей. Отец семьи сейчас за границей, поэтому воспитанием занимается мама.

Карта с изображением места происшествия:

После занятий в школе двое 12-летних близнецов пошли играть на песчаную яму, расположенную в 200 метрах от дома. Впоследствии один из мальчиков пошел домой помочь матери по хозяйству, а другой продолжил выкапывать небольшую землянку.

Взволнованный длительным отсутствием брата парень вернулся в копанку. Поняв, что произошло, начал откапывать брата и позвал на помощь взрослых. Так отметили в пресс-службе полиции.

Согласно врачебному свидетельству, смерть мальчика наступила в результате асфиксии – сжатия грудной клетки и живота в результате обвала песком. По данному факту открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – несчастный случай.

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