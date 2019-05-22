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      На Ровенщине из-за обвала песка погиб школьник: что известно

      1 Читати новину українською
      На Ровенщине из-за обвала песка погиб школьник
      На Ровенщине из-за обвала песка погиб школьник

      Тело мальчика нашел его брат-близнец, именно ему пришлось откапывать брата, пока не пришла помощь. В Ровенской области в результате обвала песка в двухметровой яме погиб 12-летний мальчик.

      Событие произошло 21 мая в одном из сел Рокитновского района. Об этом сообщает УНИАН.

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      По этическим соображениям название населенного пункта не разглашают, ведь семья благополучная и в ней еще 5-ро детей. Отец семьи сейчас за границей, поэтому воспитанием занимается мама.

      Карта с изображением места происшествия:

      После занятий в школе двое 12-летних близнецов пошли играть на песчаную яму, расположенную в 200 метрах от дома. Впоследствии один из мальчиков пошел домой помочь матери по хозяйству, а другой продолжил выкапывать небольшую землянку.

      Взволнованный длительным отсутствием брата парень вернулся в копанку. Поняв, что произошло, начал откапывать брата и позвал на помощь взрослых. Так отметили в пресс-службе полиции.

      Согласно врачебному свидетельству, смерть мальчика наступила в результате асфиксии – сжатия грудной клетки и живота в результате обвала песком. По данному факту открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – несчастный случай.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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