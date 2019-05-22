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      На Рівненщині через обвал піску загинув школяр: що відомо

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      На Рівненщині через обвал піску загинув школяр
      На Рівненщині через обвал піску загинув школяр

      Тіло хлопчика знайшов його брат-близнюк, саме йому довелось відкопувати брата, поки не прийшла допомога. У Рівненській області внаслідок обвалу піску в двометровій ямі загинув 12-річний хлопчик.

      Подія сталася 21 травня в одному із сіл Рокитнівського району. Про це повідомляє УНІАН.

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      З етичних міркувань назву населеного пункту не розголошують, адже родина благополучна і у ній ще 5-ро дітей. Батько родини закордном, саме тому вихованням зараз займається мама.

      Карта із зображенням місця події:

      Після занять у школі двоє 12-ти річних близнюків пішли гратися на піщану копанку, що розташована за 200 метрів від будинку. Згодом один із хлопчиків пішов додому допомогти матері по господарству, а інший продовжив викопувати невеличку землянку.

      Схвильований тривалою відсутністю брата, хлопець повернувся до копанки. Зрозумівши, що сталося, почав відкопувати брата та покликав на допомогу дорослих. Так зазначили у прес-службі поліції.

      Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть хлопчика настала внаслідок асфіксії – стиснення грудної клітки та живота внаслідок обвалу піском. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – нещасний випадок.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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