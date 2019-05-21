Під Києвом чоловік з пістолетом та гранатою потрапив в ДТП: фото та деталі

У Васильківському районі Київської області сталася ДТП за участю автомобіля Mercedes. Водій "німця" не впорався з керуванням та вилетів в кювет. Внаслідок цього загорівся автомобіль. Коли приїхали рятувальники та поліція, окрім проблеми з авто у чоловіка знайшли гранату та пістолет.

Щойно пошкоджену вогнем машину почали вантажити на евакуатор, 36-ти річний киянин почав вести себе агресивно. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на прес-службу Національної поліції Київської області.

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Причиною ДТП стало те, що водій не зміг впоратися з керуванням і потрапив у яму, через що загорілось його авто. На місце події прибули співробітники ДСНС та правоохоронці. Проте, щойно рятувальники почали вантажити автомобіль не евакуатор, водій почав поводити себе неадекватно, саме тому його затримали.

Не автомобілем єдиним

На чоловіка склали адміністративний протокол за статтею 185 КУпАП, а саме – злісна непокора працівнику правоохоронного органу, після чого чоловіка доставили у поліцію. Вже у відділенні при поверхневому огляді у нього вилучили ручну гранату РГД-5 з запалом та пістолет ТТ з повним магазином.



Обгоріле авто перевезли на стоянку тимчасового утримання

Після цього співробітники поліції оглянули автомобіль, який був доставлений на стоянку тимчасового утримання. У салоні Меrсеdеs поліцейські виявили чотири пари різних номерних знаків. Майже одразу правоохоронці вирішили обшукати помешкання затриманого. Там правоохоронці вилучили ще патрони, а також дві димові шашки.

Що загрожує правопорушнику

Раніше чоловік вже притягувався до адміністративної відповідальності за подібне порушення. Зараз же йому загрожує обвинувачення за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.