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      У Києві п'яний водій Uber мало не збив кількох людей: фото, відео

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      У Києві п'яний водій Uber мало не збив кількох людей та врізався у фуру
      У Києві п'яний водій Uber мало не збив кількох людей та врізався у фуру / Інформатор

      В неділю, 19 травня, на вулиці Стеценка, нетверезий водій служби таксі Uber мало не збив кількох людей і влетів у вантажівку Mercedes. На щастя ніхто не постраждав, деталі інциденту встановлюють правоохоронці.

      Чоловік-водій посварився із компанією, яка проживала в хостелі неподалік від місця інциденту. Самі ж очевидці стверджують, що він сів у авто і навмисно хотів збити двох дівчат з цієї компанії. Надзвичайна подія сталася близько 1 ночі. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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      Сусіди водія Uber святкували день народження одного із друзів. Чоловік, будучи вже у нетверезому стані, напросився святкувати разом із ними, згодом почав вести себе неадекватно та відверто ображати дівчат, що були у цій компанії. Після сварки він вийшов на вулицю та сів у своє авто. Коли водій помітив, що дівчата з компанії вийшли в магазин, що на заправці Wog, спробував наїхати на них, але їм вдалося сховатися за дерево.

      Карта Києва із позначенням місця інциденту:

      Те, що відбулося побачили інші та спробували витягнути чоловіка з машини. Він спробував втекти від натовпу на своєму авто, мало не збивши декількох осіб, але заскочив колесом на тротуар. В цей момент Opel винуватця інциденту відкинуло на припарковану вантажівку Mercedes. Після зіткнення, водій вибіг з авто та кинувся навтьоки, однак його змогли затримати та дочекатися приїзду поліції.

      Нетверезий водій Uber ледь не збив двох дівчат
      Нетверезий водій Uber ледь не збив двох дівчат

      Водій таксі всіляко заперечує свою провину, проте зміг підтвердити, що під час події був нетверезим і у нього справді стався конфлікт з компанією, яка мешкає в хостелі. Однак чоловік заявив, що сів в автомобіль, щоб відігнати його подалі, оскільки побоювався, що автівці можуть зашкодити. Після чого до нього підійшли чоловіки, що були у компанії дівчат, почали розбивати машину і намагалися витягнути його з салону.

      Опісля невдалої спроби збити дівчат, водій влетів у фуру
      Опісля невдалої спроби збити дівчат, водій влетів у фуру

      Водій запанікував і, намагаючись заблокувати двері автомобіля, влетів у фуру, а чоловіки витягли його з машини і почали бити ногами по голові. Працівники поліції перевірили водія Opel на вміст алкоголю в крові. Прилад показав 1,57 проміле. Деталі та винного у цьому інциденті встановлюють правоохоронці.

      Дивіться відео з місця інциденту:


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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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