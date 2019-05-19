15:39
19 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Криминал Новости криминала и ДТП
      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      В Киеве пьяный водитель Uber чуть не сбил несколько человек: фото, видео

      7 Читати новину українською
      В Киеве пьяный водитель Uber чуть не сбил несколько человек и врезался в фуру
      В Киеве пьяный водитель Uber чуть не сбил несколько человек и врезался в фуру / Информатор

      В воскресенье, 19 мая, на улице Стеценко, нетрезвый водитель службы такси Uber чуть не сбил несколько человек и влетел в грузовик Mercedes. К счастью никто не пострадал, детали инцидента устанавливают правоохранители.

      Мужчина-водитель поссорился с компанией, которая проживала в хостеле неподалеку от места инцидента. Сами же очевидцы утверждают, что он сел в автомобиль и намеренно хотел сбить двух девушек из этой компании. ЧП произошло около 1 ночи. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

      Читайте также: В Киеве Mercedes столкнулся с автомобилем службы охраны: фото, видео

      Соседи водителя Uber праздновали день рождения одного из друзей. Мужчина, будучи уже в нетрезвом состоянии, напросился праздновать вместе с ними, потом начал вести себя неадекватно и откровенно оскорблять девушек, которые были в этой компании. После ссоры он вышел на улицу и сел в свое авто. Когда водитель заметил, что девушки из компании вышли в магазин, на заправке Wog, попытался наехать на них, но им удалось спрятаться за дерево.

      Карта Киева с указанием места инцидента:

      То, что произошло увидели другие и попытались вытащить мужчину из машины. Он попытался убежать от толпы на своем авто, чуть не сбив несколько человек, но заскочил колесом на тротуар. В этот момент Opel виновника инцидента отбросило на припаркованный грузовик Mercedes. После столкновения, водитель выбежал из авто и бросился наутек, однако его смогли задержать и дождаться приезда полиции.

      Нетверезий водій Uber ледь не збив двох дівчат
      Нетрезвый водитель Uber едва не сбил двух девушек

      Водитель такси всячески отрицает свою вину, однако смог подтвердить, что во время происшествия был нетрезв и у него действительно произошел конфликт с компанией, которая живет в хостеле. Однако мужчина заявил, что сел в автомобиль, чтобы отогнать его подальше, так как опасался, что машине могут навредить. После чего к нему подошли мужчины, которые были в компании девушек, начали разбивать машину и пытались вытащить его из салона.

      Опісля невдалої спроби збити дівчат, водій влетів у фуру
      После неудачной попытки сбить девушек, водитель влетел в фуру

      Водитель запаниковал и, пытаясь заблокировать двери автомобиля, влетел в фуру, а мужчины вытащили его из машины и начали бить ногами по голове. Работники полиции проверили водителя Opel на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 1,57 промилле. Детали и виновного в этом инциденте устанавливают правоохранители.

      Смотрите видео с места инцидента:

       
      читайте также:
      •  
      blog_ava
      Новая авария произошла с российским самолетом Sukhoi Superjet 100
      сегодня
      747
      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      сегодня , 13:01 Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      240
      Операция российских спецслужб: почему украинский военный уже два года в тюрьме Италии?
      сегодня , 12:00 Операция российских спецслужб: почему украинский военный уже два года в тюрьме Италии?
      Юрій Бутусов 1037
      В Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий: что нужно знать о терроре
      сегодня , 10:00 В Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий: что нужно знать о терроре
      Ірина Лаб'як 217
      Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?
      сегодня , 08:42 Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?
      Олексій Чибісов 3318
      Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе
      18 мая , 22:00 Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе
      Ольга Черненко 1414
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук