В Киеве пьяный водитель Uber чуть не сбил несколько человек: фото, видео

В воскресенье, 19 мая, на улице Стеценко, нетрезвый водитель службы такси Uber чуть не сбил несколько человек и влетел в грузовик Mercedes. К счастью никто не пострадал, детали инцидента устанавливают правоохранители.

Мужчина-водитель поссорился с компанией, которая проживала в хостеле неподалеку от места инцидента. Сами же очевидцы утверждают, что он сел в автомобиль и намеренно хотел сбить двух девушек из этой компании. ЧП произошло около 1 ночи. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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Соседи водителя Uber праздновали день рождения одного из друзей. Мужчина, будучи уже в нетрезвом состоянии, напросился праздновать вместе с ними, потом начал вести себя неадекватно и откровенно оскорблять девушек, которые были в этой компании. После ссоры он вышел на улицу и сел в свое авто. Когда водитель заметил, что девушки из компании вышли в магазин, на заправке Wog, попытался наехать на них, но им удалось спрятаться за дерево.

Карта Киева с указанием места инцидента:

То, что произошло увидели другие и попытались вытащить мужчину из машины. Он попытался убежать от толпы на своем авто, чуть не сбив несколько человек, но заскочил колесом на тротуар. В этот момент Opel виновника инцидента отбросило на припаркованный грузовик Mercedes. После столкновения, водитель выбежал из авто и бросился наутек, однако его смогли задержать и дождаться приезда полиции.



Нетрезвый водитель Uber едва не сбил двух девушек

Водитель такси всячески отрицает свою вину, однако смог подтвердить, что во время происшествия был нетрезв и у него действительно произошел конфликт с компанией, которая живет в хостеле. Однако мужчина заявил, что сел в автомобиль, чтобы отогнать его подальше, так как опасался, что машине могут навредить. После чего к нему подошли мужчины, которые были в компании девушек, начали разбивать машину и пытались вытащить его из салона.



После неудачной попытки сбить девушек, водитель влетел в фуру

Водитель запаниковал и, пытаясь заблокировать двери автомобиля, влетел в фуру, а мужчины вытащили его из машины и начали бить ногами по голове. Работники полиции проверили водителя Opel на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 1,57 промилле. Детали и виновного в этом инциденте устанавливают правоохранители.

Смотрите видео с места инцидента: