На Ровенщине перевернулся автобус с 53 пассажирами

На трассе Киев – Чоп между селами Птичья и Ива 1 июля в 15 часов пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.

На момент аварии в автобусе находились 53 человека. Он следовал по маршруту "Яремче – Киев".

Читайте также: На Ивано-Франковщине произошло смертельное ДТП при участии криминального авторитета

Спасатели сперва сняли клеммы с аккумулятора автобуса, чтобы предупредить угрозу короткого замыкания и возгорания машины. Также они помогли шестерым пассажирам покинуть перевернутый автобус до и передали их в "скорую".

Авария на Ровенщине

Авария с пассажирским автобусом