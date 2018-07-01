На Ровенщине перевернулся автобус с 53 пассажирами
На трассе Киев – Чоп между селами Птичья и Ива 1 июля в 15 часов пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.
На момент аварии в автобусе находились 53 человека. Он следовал по маршруту "Яремче – Киев".
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Спасатели сперва сняли клеммы с аккумулятора автобуса, чтобы предупредить угрозу короткого замыкания и возгорания машины. Также они помогли шестерым пассажирам покинуть перевернутый автобус до и передали их в "скорую".
Авария на Ровенщине
Авария с пассажирским автобусом
Источник: 24 канал
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