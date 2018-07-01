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На Рівненщині перекинувся автобус з 53 пасажирами

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Аварія на Рівненщині
Аварія на Рівненщині / ДСНС

На трасі Київ – Чоп між селами Птича та Верба 1 липня о 15 годині пасажирський автобус з’їхав у кювет та перекинувся.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Рівненській області.

На момент аварії в автобусі було 53 особи. Він прямував за маршрутом "Яремче – Київ".

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Рятувальники спершу зняли клеми з акумулятора автобуса, щоб попередити загрозу короткого замикання та займання машини. Також вони допомогли шістьом пасажирам покинути перекинутий автобус до та передали їх у "швидку".

Аварія на Рівненщині

Аварія з пасажирським автобусом

Теги: Новини України Аварії та ДТП Рівне
Джерело: 24 канал
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