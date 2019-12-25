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      На Рождество в Париже не работает транспорт из-за забастовок

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      Из-за протестов в Париже ограничено движение транспорта на Рождество / gettyimages

      В Париже почти невозможно воспользоваться общественным транспортом в день Рождества. Это из-за протестов французов, которые начались еще в начале декабря.

      На католическое Рождество в Париже не работает метро, ограничена работа железной дороги, а также практически не ходят автобусы. Об этом сообщает "Европейская правда".

      Интересно также: Общенациональная забастовка во Франции обошлась железнодорожникам в 400 миллионов евро

      Из-за этого тысячи французов не могут передвигаться в городе общественным транспортом. Как известно, сейчас курсирует только один поезд из шести поездов дальнего следования.


      Тысячи французов не могут воспользоваться общественным транспортом на Рождество / Фото: gettyimages

      За день до праздника национальная железная дорога Франции SNCF отменила около 40% скоростных поездов и 20% региональных поездов. Известно, что в акциях протеста принимают участие не менее половины машинистов железной дороги SNCF.


      Протесты в Париже против пенсионной реформы продолжаются даже на праздники / Фото: gettyimages

      Напомним, накануне Рождества президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов приостановить забастовки. Но протесты против пенсионной реформы, начавшиеся еще 5 декабря, продолжаются до сих пор.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Рождество Новости Франции Протесты Эммануэль Макрон Транспорт Метро
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