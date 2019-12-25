На Рождество в Париже не работает транспорт из-за забастовок

В Париже почти невозможно воспользоваться общественным транспортом в день Рождества. Это из-за протестов французов, которые начались еще в начале декабря.

На католическое Рождество в Париже не работает метро, ограничена работа железной дороги, а также практически не ходят автобусы. Об этом сообщает "Европейская правда".

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Из-за этого тысячи французов не могут передвигаться в городе общественным транспортом. Как известно, сейчас курсирует только один поезд из шести поездов дальнего следования.



Тысячи французов не могут воспользоваться общественным транспортом на Рождество / Фото: gettyimages

За день до праздника национальная железная дорога Франции SNCF отменила около 40% скоростных поездов и 20% региональных поездов. Известно, что в акциях протеста принимают участие не менее половины машинистов железной дороги SNCF.



Протесты в Париже против пенсионной реформы продолжаются даже на праздники / Фото: gettyimages

Напомним, накануне Рождества президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов приостановить забастовки. Но протесты против пенсионной реформы, начавшиеся еще 5 декабря, продолжаются до сих пор.