На Різдво у Парижі не працює транспорт через страйки

У Парижі майже неможливо скористатися громадським транспортом у день Різдва. Це через масові протести французів, які розпочалися ще на початку грудня.

На католицьке Різдво у Парижі не працює метро, обмежено роботу залізниці, а також практично не ходять автобуси. Про це повідомляє "Європейська правда".

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Через це тисячі французів не можуть пересуватися у місті громадським транспортом. Як відомо, наразі курсує лише один поїзд із шести поїздів дальнього сполучення.



Тисячі французів не можуть скористатися громадським транспортом на Різдво / Фото: gettyimages

За день до свята національна залізниця Франції SNCF скасував близько 40% швидкісних поїздів і 20% регіональних поїздів. Відомо, що у акціях протесту беруть участь щонайменше половина машиністів залізниці SNCF.



Протести у Парижі проти пенсійної реформи продовжуються навіть на свята / Фото: gettyimages

Нагадаємо, напередодні Різдва президент Франції Еммануель Макрон закликав французів призупинити страйки. Однак протести проти пенсійної реформи, які розпочалися ще 5 грудня, тривають і досі.