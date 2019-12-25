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      На Різдво у Парижі не працює транспорт через страйки

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      Через протести у Парижі обмежено рух транспорту на Різдво / gettyimages

      У Парижі майже неможливо скористатися громадським транспортом у день Різдва. Це через масові протести французів, які розпочалися ще на початку грудня.

      На католицьке Різдво у Парижі не працює метро, обмежено роботу залізниці, а також практично не ходять автобуси. Про це повідомляє "Європейська правда".

      Цікаво також: Загальнонаціональний страйк у Франції обійшовся залізничникам у 400 мільйонів євро

      Через це тисячі французів не можуть пересуватися у місті громадським транспортом. Як відомо, наразі курсує лише один поїзд із шести поїздів дальнього сполучення.


      Тисячі французів не можуть скористатися громадським транспортом на Різдво / Фото: gettyimages

      За день до свята національна залізниця Франції SNCF скасував близько 40% швидкісних поїздів і 20% регіональних поїздів. Відомо, що у акціях протесту беруть участь щонайменше половина машиністів залізниці SNCF.


      Протести у Парижі проти пенсійної реформи продовжуються навіть на свята / Фото: gettyimages

      Нагадаємо, напередодні Різдва президент Франції Еммануель Макрон закликав французів призупинити страйки. Однак протести проти пенсійної реформи, які розпочалися ще 5 грудня, тривають і досі.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Різдво Протести Транспорт Новини Франції Еммануель Макрон Метро
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