На шахте Кривого Рога погибли двое работников

В Кривом Роге 13 февраля на шахте "Юбилейная" частного акционерного общества "Сухая Балка" погибли 2 рабочих. Причиной гибели людей стал несчастный случай.

В 11:38 диспетчер "Сухой Балки" вызвал горноспасателей для ликвидации аварии на шахте по типу "несчастный случай", сообщили в Государственном военизированном горноспасательном отряде ГСЧС Украины.

Читайте также: В Польше произошло землетрясение: на одной из шахт под завалами оказались горняки

Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили, что 2 пострадавших не подают признаков жизни и находятся в вырубке между этажами в условиях ограниченного пространства.

С помощью спецоборудования тела работников шахты достали на поверхность.

Причины несчастного случая должна установить экспертная комиссия.

Несчастный случай произошел после ночной смены, сообщило издание "Первый городской". На горизонте 1340 метров мастер и проходчик задохнулись газом, который накопился после взрыва горной породы.

Что известно о шахте "Юбилейная"?

Она вместе с шахтой им. Фрунзе входят в состав рудника "Сухая Балка" – одного из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. На руднике работает около 3,5 тысячи человек. Мощность рудника составляет около 3,1 миллиона тонн товарной руды в год.