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      На скандальном 210 избирательном округе пересчитали голоса: кто оказался победителем

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      Несмотря на препятствия, пересчет голосов на всех 33 участках округа №210 на Черниговщине состоялся. Победителем стал, как и во время предварительного подсчета голосов, Сергей Коровченко.

      Нарушений во время пересчета голосов не было, передает корреспондент 24 канала в прямом эфире.

      Важно! Не успели: ЦИК не смогла объявить окончательные результаты выборов, как того требует закон

      Сейчас комиссия готовит протокол об итогах голосования на одномандатном округе. Впоследствии члены ЦИК должны будут транспортировать протокол и избирательную документацию в Центральную избирательную комиссию для оглашения официальных результатов.

      Работа была плодотворной. Мы даже не обращали внимания на провокации, саботаж работы кандидата в нардепы Бориса Приходько. В частности, его официальными наблюдателями и прессой были "титушки", которые неоднократно пытались захватить помещение избирательной комиссии во время повторного подсчета,
      – рассказала председатель 210 округа Оксана Соколовская.

      Информацию об окончании пересчета голосов на избирательном округе сообщил и кандидат в нардепы Сергей Коровченко. На своей странице в Facebook он отметил, что результаты остались неизменными. "Мы – победили. Наша команда защитила каждый голос и не допустила срыва подведения итогов волеизъявления в угоду Борису Приходько", – написал будущий депутат.

      Сергій Коровченко
      Сергей Коровченко

      Отметим, что по результатам первого подсчета голосов в 210 одномандатном округе победу одержал Коровченко Сергей Владимирович. Кандидат набрал более 21% голосов. Его оппонент Борис Приходько, занявший второе место, обратился в суд с требованием аннулировать результаты выборов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Новости Чернигова
      Источник: 24 канал
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