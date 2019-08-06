На скандальному 210 виборчому окрузі перерахували голоси: хто виявився переможцем

Попри перешкоди, перерахунок голосів на всіх 33 дільницях округу №210 на Чернігівщині таки відбувся. Переможцем став, як і під час попереднього підрахунку голосів, Сергій Коровченко.

Порушень під час перерахунку голосів не було, передає кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Наразі комісія готує протокол про підсумки голосування на одномандатному окрузі. Згодом члени ЦВК повинні будуть транспортувати протокол та виборчу документацію до Центральної виборчої комісії для оприлюднення офіційних результатів.

Робота була плідною. Ми навіть не звертали уваги на провокації, саботування роботи кандидата в нардепи Бориса Приходька. Зокрема, його офіційними спостерігачами та пресою були "тітушки", які неодноразово намагалися захопити приміщення виборчої комісії під час повторного підрахунку,

– розповіла голова 210 округу Оксана Соколовська.

Інформацію про закінчення перерахунку голосів на виборчому окрузі повідомив і кандидат у нардепи Сергій Коровченко. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що результати лишилися незмінними. "Ми – перемогли. Наша команда захистила кожен голос і не допустила зриву підведення підсумків волевиявлення на догоду Борису Приходьку", – написав майбутній депутат.



Сергій Коровченко

Зазначимо, що за результатами першого підрахунку голосів у 210 одномандатному окрузі перемогу отримав Коровченко Сергій Володимирович. Кандидат набрав понад 21% голосів. Його опонент Борис Приходько, який посів друге місце, звернувся до суду з вимогою анулювати результати виборів.