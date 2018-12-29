На сколько вырастут зарплаты в Украине в 2019 году: детали в цифрах

С 2019 года минимальная зарплата в Украине вырастет на 12,1% и составит почти 4173 гривен в месяц. Зато зарплаты военнослужащих, полицейских и спасателей повысят на 30%.

Однако на этом хорошие новости закончились, ведь тарифы на отопление с нового года возрастут до 30% в зависимости от области.

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Кроме того, вводится пеня в размере 0,01% за каждый день просрочки оплаты услуг ЖКХ.



Тарифы на отопление в 2019 году вырастут до 30%

Кроме того, с первого мая штраф за нерастаможенное авто составит аж 8500 гривен.



Штраф за нерастаможенное авто увеличится до 8500 гривен

Внутренние перевозки "Укрзализныцей" подорожают на четверть, а также появятся штрафы за булінг, в частности в детсадах и школах, до 3 400 гривен.

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