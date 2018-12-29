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      На сколько вырастут зарплаты в Украине в 2019 году: детали в цифрах

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      С 2019 года минимальная зарплата в Украине вырастет на 12,1% и составит почти 4173 гривен в месяц. Зато зарплаты военнослужащих, полицейских и спасателей повысят на 30%.

      Однако на этом хорошие новости закончились, ведь тарифы на отопление с нового года возрастут до 30% в зависимости от области.

      Читайте также: Сколько россиян верят в войну и переворот в 2019 году: детали в цифрах

      Кроме того, вводится пеня в размере 0,01% за каждый день просрочки оплаты услуг ЖКХ.

      Тарифи на опалення у 2019 році зростуть до 30%
      Тарифы на отопление в 2019 году вырастут до 30%

      Кроме того, с первого мая штраф за нерастаможенное авто составит аж 8500 гривен.

      Штраф за нерозмитнине авто збільшиться до 8500 гривень
      Штраф за нерастаможенное авто увеличится до 8500 гривен

      Внутренние перевозки "Укрзализныцей" подорожают на четверть, а также появятся штрафы за булінг, в частности в детсадах и школах, до 3 400 гривен.

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      Теги: Новости Украины Минимальная зарплата Статистика
      Источник: 24 канал
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