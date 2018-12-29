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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      На скільки зростуть зарплати в Україні у 2019 році: деталі у цифрах

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      З 2019 року мінімальна зарплата в Україні зросте на 12,1% і становитиме майже 4173 гривень на місяць. Натомість зарплати військовослужбовців, поліцейських та рятувальників підвищать на 30%.

      Проте на цьому хороші новини закінчились, адже тарифи на опалення з нового року зростуть до 30% в залежності від області.

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      Окрім того, впроваджується пеня у розмірі 0,01% за кожен день протермінування оплати послуг ЖКГ.

      Тарифи на опалення у 2019 році зростуть до 30%
      Тарифи на опалення у 2019 році зростуть до 30%

      Окрім того, з першого травня штраф за нерозмитнене авто становитиме аж 8500 гривень.

      Штраф за нерозмитнине авто збільшиться до 8500 гривень
      Штраф за нерозмитнине авто збільшиться до 8500 гривень

      Внутрішні перевезення "Укрзалізницею" подорожчають на чверть, а також з'являться штрафи за булінг, зокрема у дитсадках та школах, до 3 400 гривень.

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Теги: Новини України Статистика Мінімальна зарплата
      Джерело: 24 канал
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