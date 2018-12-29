На скільки зростуть зарплати в Україні у 2019 році: деталі у цифрах

З 2019 року мінімальна зарплата в Україні зросте на 12,1% і становитиме майже 4173 гривень на місяць. Натомість зарплати військовослужбовців, поліцейських та рятувальників підвищать на 30%.

Проте на цьому хороші новини закінчились, адже тарифи на опалення з нового року зростуть до 30% в залежності від області.

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Окрім того, впроваджується пеня у розмірі 0,01% за кожен день протермінування оплати послуг ЖКГ.



Тарифи на опалення у 2019 році зростуть до 30%

Окрім того, з першого травня штраф за нерозмитнене авто становитиме аж 8500 гривень.



Штраф за нерозмитнине авто збільшиться до 8500 гривень

Внутрішні перевезення "Укрзалізницею" подорожчають на чверть, а також з'являться штрафи за булінг, зокрема у дитсадках та школах, до 3 400 гривень.

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