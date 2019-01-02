На сколько выросла средняя зарплата в Украине за год: данные Госстата
Размер средней номинальной зарплаты штатного работника в Украине в ноябре 2018 года составил 9161 гривну в месяц. Таким образом, этот показатель вырос на 22,5% по сравнению с ноябрем 2017 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
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В частности, по сравнению с октябрем 2018 года средняя зарплата в ноябре уменьшилась на 0,6%.
В то же время, реальная заработная плата в ноябре 2018 года по сравнению с этим месяцем 2017 года увеличилась на 11,4%.
В Госстате также отметили, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2018 года почти в 2,5 раза превысила уровень минимальной заработной платы в 2018 году, которая составила 3723 гривны.
Самые большие средние зарплаты в Киеве. Там получают 13,9 тысяч гривен в месяц. На втором и третьем местах оказались Донецкая и Киевская области, где средняя зарплата составляет почти 10 тысяч гривен.
Самые низкие зарплаты в Черниговской и Херсонской областях – более 7 тысяч гривен в месяц.
Напомним, с 1 января 2019 года минимальный размер заработной платы вырос до 4173 гривен. Это на 12% больше, ведь в 2018 году ее размер составил 3723 гривны. Поэтому у всех, у кого заработная плата высчитывается с привязкой к "минималке", доход вырастет.
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