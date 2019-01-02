00:19
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA. Жир: Саакашвили переносит столицу Украины. Манеры Луценко
      Вєсті.UA
      19:00, 2 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      На сколько выросла средняя зарплата в Украине за год: данные Госстата

      75 Читати новину українською
      Средняя зарплата украинцев за год выросла на 22,5%
      Средняя зарплата украинцев за год выросла на 22,5% / Фото из открытых источников

      Размер средней номинальной зарплаты штатного работника в Украине в ноябре 2018 года составил 9161 гривну в месяц. Таким образом, этот показатель вырос на 22,5% по сравнению с ноябрем 2017 года.

      Об этом сообщила Государственная служба статистики.

      Читайте также: Сколько зарабатывали украинцы в 2018 году: неожиданные цифры

      В частности, по сравнению с октябрем 2018 года средняя зарплата в ноябре уменьшилась на 0,6%.

      В то же время, реальная заработная плата в ноябре 2018 года по сравнению с этим месяцем 2017 года увеличилась на 11,4%.

      В Госстате также отметили, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2018 года почти в 2,5 раза превысила уровень минимальной заработной платы в 2018 году, которая составила 3723 гривны.

      Самые большие средние зарплаты в Киеве. Там получают 13,9 тысяч гривен в месяц. На втором и третьем местах оказались Донецкая и Киевская области, где средняя зарплата составляет почти 10 тысяч гривен.

      Самые низкие зарплаты в Черниговской и Херсонской областях – более 7 тысяч гривен в месяц.

      Напомним, с 1 января 2019 года минимальный размер заработной платы вырос до 4173 гривен. Это на 12% больше, ведь в 2018 году ее размер составил 3723 гривны. Поэтому у всех, у кого заработная плата высчитывается с привязкой к "минималке", доход вырастет.

      Теги: Новости Украины Минимальная зарплата Деньги
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 2 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 2 января: пенсионные новации в Украине и штраф "Сбербанка"
      2 января , 22:20 Главные новости 2 января: пенсионные новации в Украине и штраф "Сбербанка"
      303
      Жизнь на моей улице после войны
      2 января , 22:00 Жизнь на моей улице после войны
      Ольга Черненко 507
      Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
      2 января , 21:02 Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
      Євгенія Мазур 120
      Как пережить праздники в семейном кругу без ущерба для психического здоровья: психотерапевт
      2 января , 20:00 Как пережить праздники в семейном кругу без ущерба для психического здоровья: психотерапевт
      130
      Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      2 января , 19:00 Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      Ян Валетов 2704
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук