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      Наскільки зросла середня зарплата в Україні за рік: дані Держстату

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      Середня зарплата українців за рік зросла на 22,5%
      Середня зарплата українців за рік зросла на 22,5% / Фото з відкритих джерел

      Розмір середньої номінальної зарплати штатного працівника в Україні у листопаді 2018 року склав 9161 гривню на місяць. Таким чином, цей показник зріс на 22,5% у порівнянні з листопадом 2017 року.

      Про це повідомила Державна служба статистики.

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      Зокрема, у порівнянні з жовтнем 2018 року середня зарплата в листопаді зменшилася на 0,6%.

      Водночас, реальна заробітна плата у листопаді 2018 року порівняно з цим місяцем 2017 року збільшилася на 11,4%.

      У Держстаті також відзначили, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді 2018 року майже в 2,5 рази перевищила рівень мінімальної заробітної плати в 2018 році, яка становила 3723 гривні.

      Найбільші середні зарплати у Києві. Там отримують 13,9 тисяч гривень на місяць. На другому та третьому місцях опинилися Донецька та Київська області, де середня зарплата становить майже 10 тисяч гривень.

      Найнижчі зарплати у Чернігівській та Херсонській областях понад 7 тисяч гривень на місяць.

      Нагадаємо, з 1 січня 2019 року мінімальний розмір заробітної плати зріс до 4173 гривень. Це на 12% більше, адже у 2018 році її розмір становив 3723 гривні. Тож для всіх, в кого заробітна плата вираховується з прив'язкою до "мінімалки" – дохід зросте.

      Теги: Новини України Гроші Мінімальна зарплата
      Джерело: 24 Канал
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