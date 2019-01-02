Наскільки зросла середня зарплата в Україні за рік: дані Держстату

Розмір середньої номінальної зарплати штатного працівника в Україні у листопаді 2018 року склав 9161 гривню на місяць. Таким чином, цей показник зріс на 22,5% у порівнянні з листопадом 2017 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

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Зокрема, у порівнянні з жовтнем 2018 року середня зарплата в листопаді зменшилася на 0,6%.

Водночас, реальна заробітна плата у листопаді 2018 року порівняно з цим місяцем 2017 року збільшилася на 11,4%.

У Держстаті також відзначили, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді 2018 року майже в 2,5 рази перевищила рівень мінімальної заробітної плати в 2018 році, яка становила 3723 гривні.

Найбільші середні зарплати у Києві. Там отримують 13,9 тисяч гривень на місяць. На другому та третьому місцях опинилися Донецька та Київська області, де середня зарплата становить майже 10 тисяч гривень.

Найнижчі зарплати у Чернігівській та Херсонській областях – понад 7 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року мінімальний розмір заробітної плати зріс до 4173 гривень. Це на 12% більше, адже у 2018 році її розмір становив 3723 гривні. Тож для всіх, в кого заробітна плата вираховується з прив'язкою до "мінімалки" – дохід зросте.