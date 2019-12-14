На собачьих лапках разглядели маленьких коал: невероятно милые фотографии
В социальных сетях – новый тренд: люди обнаружили, что на подушечках собачьих лам можно рассмотреть силуэты коал. Поэтому пользователи интернета начали массово фотографировать лапы собак и выкладывать их в сети.
Если у вас есть домашний любимец – пес, посмотрите на его лапки, вы будете удивлены.
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Большая подушечка на лапе собаки похожа на голову коалы, остальные четыре подушечки – на ее лапки.
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