На собачьих лапках разглядели маленьких коал: невероятно милые фотографии

В социальных сетях – новый тренд: люди обнаружили, что на подушечках собачьих лам можно рассмотреть силуэты коал. Поэтому пользователи интернета начали массово фотографировать лапы собак и выкладывать их в сети.

Если у вас есть домашний любимец – пес, посмотрите на его лапки, вы будете удивлены.

Это интересно: Экзотическая гирлянда: в Австралии женщина нашла на своей елке питона

Большая подушечка на лапе собаки похожа на голову коалы, остальные четыре подушечки – на ее лапки.

Dog's paw look like a little koala bear. pic.twitter.com/UGsOOdxLgb — प्रkriti (@05prakriti) December 14, 2019

Dog paws look like tiny Koalas pic.twitter.com/6SYkTQWvaq — 41 Strange (@41Strange) December 6, 2019

Ah, Twitter... without you, I’d never have noticed that Dolce’s paw pads resemble koalas!

#KoalaPaws pic.twitter.com/MFNX9Et5cq — ️christine gritmon️ (@cgritmon) December 8, 2019

dogs paws look like wee koalas omg pic.twitter.com/GGI7hctDvH — derrick (@lowndesmegan) December 14, 2019

This is absolutely ridiculous! I’d have definitely noticed if my dog’s paws looked like.....Oh my God, they ARE koalas in fur coats! pic.twitter.com/d41NhDeAw7 — ️ Michael Ç̸̠͎͉̹̼̠͔̗̓̐̐̓̓̀͝͝. Bazaco ️ (@MCBazacoPhD) December 13, 2019

Другие курьезные новости Украины и мира читайте и смотрите в материалах 24 канала по этой ссылке.