На собачих лапках розгледіли маленьких коал: неймовірно милі світлини

У соціальних мережах – новий тренд: люди виявили, що на подушечках собачих лам можна роздивитися силуети коал. Тому користувачі інтернету почали масово фотографувати лапи собак і викладати їх в мережі.

Якщо у вас є домашній улюбленець – собака, подивіться на його лапки, ви будете здивовані.

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Велика подушечка на лапі собаки схожа на голову коали, інші чотири подушечки – на коалині лапки.

Dog's paw look like a little koala bear. pic.twitter.com/UGsOOdxLgb — प्रkriti (@05prakriti) December 14, 2019

Dog paws look like tiny Koalas pic.twitter.com/6SYkTQWvaq — 41 Strange (@41Strange) December 6, 2019

Ah, Twitter... without you, I’d never have noticed that Dolce’s paw pads resemble koalas!

#KoalaPaws pic.twitter.com/MFNX9Et5cq — ️christine gritmon️ (@cgritmon) December 8, 2019

dogs paws look like wee koalas omg pic.twitter.com/GGI7hctDvH — derrick (@lowndesmegan) December 14, 2019

This is absolutely ridiculous! I’d have definitely noticed if my dog’s paws looked like.....Oh my God, they ARE koalas in fur coats! pic.twitter.com/d41NhDeAw7 — ️ Michael Ç̸̠͎͉̹̼̠͔̗̓̐̐̓̓̀͝͝. Bazaco ️ (@MCBazacoPhD) December 13, 2019

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