На собачих лапках розгледіли маленьких коал: неймовірно милі світлини
У соціальних мережах – новий тренд: люди виявили, що на подушечках собачих лам можна роздивитися силуети коал. Тому користувачі інтернету почали масово фотографувати лапи собак і викладати їх в мережі.
Якщо у вас є домашній улюбленець – собака, подивіться на його лапки, ви будете здивовані.
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Велика подушечка на лапі собаки схожа на голову коали, інші чотири подушечки – на коалині лапки.
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