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      На страже справедливости: адвокаты семей Небесной Сотни рассказали о ходе расследования

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      В феврале 2014 года силовики в центре европейской столицы расстреливали участников Революции Достоинства. Чтобы этот расстрел не остался безнаказанным – вину преступников должны доказать. Десять юристов взялись защищать семьи погибших и объединились в организацию "Адвокатская совещательная группа".

      Именно от их мужества, настойчивости и выносливости зависит, будет ли доказана вина тех, кто давал команду и непосредственно убивал людей во время Революции Достоинства.

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      Они – настоящие герои, ведь пересмотрели часы видео, пообщались с сотнями пострадавших и в мельчайших деталях установили, как силовики расстреливали людей.

      Первая большая встреча адвокатов с семьями состоялась весной 2014 года. Сначала нас было более сорока, но за год осталось только десять самых стойких,
      – вспомнил один из защитников Виталий Тытыч.

      Виталий объяснил, что "Адвокатская совещательная группа" работает с семьями "pro bono", что означает "в интересах общества". Адвокаты бесплатно представляют в судах интересы семей погибших на Майдане, чтобы наконец установить истину.

      Правозащитники неоднократно предостерегали родных о том, что в любой момент их могут попытаться подкупить, чтобы дела замяли.

      Адвокатська дорадча група
      Защитники семей героев Небесной Сотни

      "Действия, которые выглядели и всеми расценивались, как пытки, были квалифицированы как превышение полномочий. Дело казака Гаврилюка закрыли по соглашению – тихо, без камер, без ничего" – привел пример Тытыч.

      Еще один из стражей справедливости – Павел Дикань. Он защищал участников Революции с самого начала – с момента избиения студентов.

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      "Эти преступления – это верх несправедливости со стороны той власти, которая была в стране на тот момент. Мы, как адвокаты, в первую очередь, хотим, чтобы в стране был порядок, чтобы судебные решения выносились справедливо", – пояснил Павел.

      Одним из крупнейших достижений адвокаты называют создание департамента спецрасследований под руководством Сергея Горбатюка. Если бы не он, дела Майдана были бы рассеяны между различными отделами прокуратуры, или даже СБУ, и их давно бы похоронили.

      Сергій Горбатюк
      Глава департамента спецрасследований Сергей Горбатюк

      Виктория Дейнека, которая является адвокатом более десяти семей, считает, что для того, чтобы дела двигались быстрее, нужна воля, в частности, генпрокурора. Правозащитница пояснила, что следственная группа готова расследовать преступления, и им постоянно препятствуют.

      Ведь пока время затягивается, некоторые из подозреваемых беркутовцев даже успели убежать.

      Что такое Евромайдан или Революция Достоинства? Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения, а также в поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновения активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибло более ста протестующих. Погибших Революции Достоинства стали называть Небесной сотни.

      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Расследования Евромайдан Криминальные новости Небесная Сотня
      Источник: 24 канал
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