На варті справедливості: адвокати родин Небесної Сотні розповіли про хід розслідування

У лютому 2014 року силовики у центрі європейської столиці розстрілювали учасників Революції Гідності. Аби цей розстріл не залишився безкарним – вину злочинців мають довести. Десятеро юристів взялися захищати родини загиблих та об'єднались у організацію "Адвокатська дорадча група".

Саме від їхньої мужності, наполегливості та витривалості залежить, чи буде доведено вину тих, хто давав команду й безпосередньо вбивав людей під час Революції Гідності.

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Вони – справжні герої, адже передивилися години відео, поспілкувалися з сотнями потерпілих і в найдрібніших деталях встановили, як силовики розстрілювали людей.

Перша велика зустріч адвокатів з сім'ями відбулася навесні 2014 року. Спочатку нас було понад сорок, але за рік залишилося лише десятеро найстійкіших,

– пригадав один із захисників Віталій Титич.

Віталій пояснив, що "Адвокатська дорадча група" працює із родинами "pro bono", що означає "в інтересах суспільства". Адвокати безкоштовно представляють у судах інтереси сімей загиблих на Майдані, щоб нарешті встановити істину.

Правозахисники неодноразово застерігали рідних про те, що в будь-який момент їх можуть спробувати підкупити, щоб справи згасли.



Захисники родин героїв Небесної Сотні

"Дії, які виглядали й всіма розцінювались, як катування, були кваліфіковані, як перевищення повноважень. Справу козака Гаврилюка закрили за угодою – тихенько, без камер, без нічого" – навів приклад Титич.

Ще один із вартових справедливості – Павло Дикань. Він захищав учасників Революції від самого початку – з моменту побиття студентів.

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"Ці злочини – це верх несправедливості з боку тої влади, яка була в державі на той момент. Ми, як адвокати, в першу чергу, хочемо, щоб в країні був лад, щоб судові рішення виносилися справедливо", – пояснив Павло.

Одним із найбільших досягнень адвокати називають створення департаменту спецрозслідувань під керівництвом Сергія Горбатюка. Якби не він, справи Майдану були б розпорошені між різними відділами прокуратури, чи навіть СБУ, і їх давно б поховали.



Голова департаменту спецрозслідувань Сергій Горбатюк



Вікторія Дейнека, яка є адвокатом більше ніж десятьох родин, вважає, що для того, щоб справи рухалися швидше, потрібна воля, зокрема, генпрокурора. Правозахисниця пояснила, що слідча група готова розслідувати злочини, та їм постійно чинять перешкоди.

Адже поки час затягується, дехто з підозрюваних беркутівців навіть встиг утекти.

Що таке Євромайдан або Революція Гідності? Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад сто учасників протесту. Загиблих Революції Гідності стали називати Небесною Сотнею.