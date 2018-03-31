12:23
31 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
8°C
8°C 2°C
  • воскресенье
    14°C 5°C
  • понедельник
    7°C 3°C
  • вторник
    8°C 2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Новая российская идеология. Шальная Императрица
Вєсті Кремля
00:03, сегодня
Вести.UA. Метаморфозы регионалов. Волшебный пендель
Вєсті.UA
20:59, 30 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Сумщине провели в последний путь 19-летнего добровольца "Дилли"

60 Читати новину українською

В пятницу, 30 марта, в Конотопе Сумской области попрощались с 19-летним добровольцем "Дилли". Андрей Кривич был бойцом Добровольческого украинского корпуса. Парень тайком от родных уехал на фронт, но назад не вернулся. В последний путь молодого защитника Украины провожали всем городом.

Юношу с фото в родном Конотопе называют солнечным мальчиком. После известия о его гибели в городе объявлен трехдневный траур. Провести его в последний путь пришли более 300 человек – друзья, одноклассники, собратья.

Читайте также: "Не ребенок, а воин": каким был погибший 19-летний доброволец "Дилли"

"На свои в то время 18 лет он занимался психологией, любил ее и учился в институте. И, конечно, военное дело его интересовало", – вспомнил товарищ Андрея Евгений.

Андрей учился в педагогическом университете в Сумах. Хотел стать военным психологом, был душой компании, вспоминают близкие. Он играл на гитаре и мечтал открыть кофейню на колесах.

Это была вторая поездка 19-летнего бойца на восток. Даже мама думала, что ее сын на учениях, а не на Донбассе под вражескими пулями.

Похоронили юного "Дилли" на кладбище возле дома, где он жил вместе с мамой. Провожали добровольца военным тройным салютом и гимном Украины.

К слову, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко убежден, что добровольцы, которые пошли с первого дня защищать украинскую границу, показали себя как совершенно новая боеспособная армия.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Сумы Вооруженные Силы Украины Добровольцы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук