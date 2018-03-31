На Сумщине провели в последний путь 19-летнего добровольца "Дилли"

В пятницу, 30 марта, в Конотопе Сумской области попрощались с 19-летним добровольцем "Дилли". Андрей Кривич был бойцом Добровольческого украинского корпуса. Парень тайком от родных уехал на фронт, но назад не вернулся. В последний путь молодого защитника Украины провожали всем городом.

Юношу с фото в родном Конотопе называют солнечным мальчиком. После известия о его гибели в городе объявлен трехдневный траур. Провести его в последний путь пришли более 300 человек – друзья, одноклассники, собратья.

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"На свои в то время 18 лет он занимался психологией, любил ее и учился в институте. И, конечно, военное дело его интересовало", – вспомнил товарищ Андрея Евгений.

Андрей учился в педагогическом университете в Сумах. Хотел стать военным психологом, был душой компании, вспоминают близкие. Он играл на гитаре и мечтал открыть кофейню на колесах.

Это была вторая поездка 19-летнего бойца на восток. Даже мама думала, что ее сын на учениях, а не на Донбассе под вражескими пулями.

Похоронили юного "Дилли" на кладбище возле дома, где он жил вместе с мамой. Провожали добровольца военным тройным салютом и гимном Украины.

К слову, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко убежден, что добровольцы, которые пошли с первого дня защищать украинскую границу, показали себя как совершенно новая боеспособная армия.