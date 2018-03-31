На Сумщині провели в останню путь 19-річного добровольця "Діллі"

У п'ятницю, 30 березня, у Конотопі на Сумщині попрощалися з 19-річним добровольцем "Діллі". Андрій Кривич був бійцем Добровольчого українського корпусу. Хлопець потайки від рідних поїхав на фронт, але назад не повернувся. В останню путь молодого захисника України проводжали усім містом.

Юнака із фото у рідному Конотопі називають сонячним хлопчиком. Після звістки про його загибель у місті оголосили триденну жалобу. Провести його в останню путь прийшли понад 300 чоловік – друзі, однокласники, побратими.

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"На свої на той час 18 років він займався психологією, любив її та навчався в інституті. І, звичайно, військова справа його цікавила", – пригадав товариш Андрія Євген.



Андрій навчався у педагогічному університеті в Сумах. Хотів стати військовим психологом, був душею компанії, згадують близькі. Він грав на гітарі та мріяв відкрити кав'ярню на колесах.



Це була друга поїздка 19-річного бійця на схід. Навіть мама думала, що її син на навчаннях, а не на Донбасі під ворожими кулями.



Поховали юного "Діллі" на цвинтарі поблизу будинку, де він жив разом із мамою. Проводжали добровольця військовим потрійним салютом та гімном України.

До слова, лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко переконаний, що добровольці, які пішли з першого дня захищати український кордон, показали себе, як цілком нову боєздатну армію.