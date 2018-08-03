На Сумщине в смертельном ДТП столкнулись два грузовика: опубликовано фото

На автомобильной дороге в селе Беловодское Роменского района столкнулись два грузовика MAN, один из водителей погиб.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Сумской области.

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"43-летний водитель грузовика, не придерживаясь безопасной дистанции движения, столкнулся с другим грузовиком под управлением 46-летнего мужчины, который совершал поворот налево с главной дороги на второстепенную. В результате дорожной аварии первый водитель получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в Роменской районной больницы", – говорится в сообщении.



Столкновение двух грузовиков



Один водитель погиб

Как отметила пресс-служба, в полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Выясняются причины ДТП.