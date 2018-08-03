На Сумщині у смертельній ДТП зіткнулися дві вантажівки: опубліковано фото

На автомобільній дорозі у селі Біловодське Роменського району зіткнулися дві вантажівки MAN, один з водіїв загинув.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП Сумської області.

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"43-річний водій вантажівки, не дотримавшись безпечної дистанції руху, зіткнувся з іншою вантажівкою під керуванням 46-річного чоловіка, який здійснював поворот ліворуч з головної дороги на другорядну. В результаті дорожньої аварії перший водій отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер в Роменській районній лікарні", – йдеться у повідомлені.



Зіткнення двох вантажівок



Один водій загинув

Як зазначила прес-служба, в поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого". З'ясовуються причини дорожньо-транспортної пригоди.