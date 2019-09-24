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      На территории воинской части в ДТП погиб контрактник

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      Солдат не справился с управлением, в результате чего погиб пассажир, сидевший в кузове
      Солдат не справился с управлением, в результате чего погиб пассажир, сидевший в кузове / dbr.gov.ua

      Военный грузовик "Урал" влетел в столб в одной из воинских частей. Из-за солдата, который не справился с управлением, погиб парень, который сидел в кузове.

      Погибшим оказался другой солдат-контрактник. Об этом сообщают в управлении Государственного бюро расследований в Хмельницком.

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      По предварительной информации, старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем "Урал 4320" и въехал в бетонную электроопору. Другой солдат, сидевший в кузове, погиб.

      Загинув солдат у ДТП
      В ДТП на территории части погиб контрактник / ГБР

      Процессуальное руководство по делу осуществляет военная прокуратура Винницкого гарнизона.

      Солдату-контрактнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

      Вантажівка влетіла в електроопору
      Из-за солдата, который влетел в столб, погиб пассажир, сидевший в кузове / ГБР

      Сайт Винниця.инфо пишет, что происшествие случилось в воинской части в городе Гайсин. Информация о погибшем пока не сообщается.

      Хлопець-контрактник загинув
      Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства ДТП / ГБР

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Государственное бюро расследований
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