На території військової частини у ДТП загинув контрактник

Вантажівка "Урал" влетіла у стовп в одній із військових частин. Через солдата, який не впорався із керуванням, загинув хлопець, який сидів у кузові.

Загиблим виявився інший солдат-контрактник. Про це повідомляють в управлінні Державного бюро розслідувань у Хмельницькому.

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За попередньою інформацією, старший солдат-контрактник не впорався з керуванням військовим автомобілем "Урал 4320" і в’їхав у бетонну електроопору. Інший солдат, який сидів у кузові, загинув.



У ДТП на території частини загинув контрактник / ДБР

Процесуальне керівництво у справі здійснює військова прокуратура Вінницького гарнізону.

Солдату-контрактнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від двох до п’яти років.



Через солдата, який влетів у стовп, загинув пасажир, який сидів у кузові / ДБР

Інформації про загиблого наразі не повідомляють. Сайт Вінниця.інфо пише, що подія трапилася у військовій частині у місті Гайсин.



Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини ДТП / ДБР