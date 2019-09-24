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      На території військової частини у ДТП загинув контрактник

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      Солдат не впорався із керуванням, через що загинув пасажир, який сидів у кузові
      Солдат не впорався із керуванням, через що загинув пасажир, який сидів у кузові / dbr.gov.ua

      Вантажівка "Урал" влетіла у стовп в одній із військових частин. Через солдата, який не впорався із керуванням, загинув хлопець, який сидів у кузові.

      Загиблим виявився інший солдат-контрактник. Про це повідомляють в управлінні Державного бюро розслідувань у Хмельницькому.

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      За попередньою інформацією, старший солдат-контрактник не впорався з керуванням військовим автомобілем "Урал 4320" і в’їхав у бетонну електроопору. Інший солдат, який сидів у кузові, загинув.

      Загинув солдат у ДТП
      У ДТП на території частини загинув контрактник / ДБР

      Процесуальне керівництво у справі здійснює військова прокуратура Вінницького гарнізону.

      Солдату-контрактнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від двох до п’яти років.

      Вантажівка влетіла в електроопору
      Через солдата, який влетів у стовп, загинув пасажир, який сидів у кузові / ДБР

      Інформації про загиблого наразі не повідомляють. Сайт Вінниця.інфо пише, що подія трапилася у військовій частині у місті Гайсин.

      Хлопець-контрактник загинув
      Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини ДТП / ДБР

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Державне бюро розслідувань
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