На трассе Киев-Чоп столкнулись 5 автомобилей: есть пострадавшие

Авария произошла возле села Глубокое Ужгородского района, на трассе Киев-Чоп, примерно в 11:00, 28 января. В результате несчастного случая пострадали семь человек.

В ДТП участвовало 5 автомобилей: 2 марки Renault Duster, Mercedes-Benz и Mercedes-Benz Vitо, а также ВАЗ, пишет Mukachevo.net.

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Для шести пострадавших авария обошлась незначительными повреждениями, а у одного из мужчин есть подозрение на перелом.

Пресс-служба Патрульной полиции в Закарпатской области сообщила 24 каналу, что по состоянию на 18:15 проезд на трассе Киев-Чоп восстановили. Сейчас патрульные регулируют движение на месте.



В ДТП приняли участие 5 автомобилей



Из-за аварии пострадали семь человек