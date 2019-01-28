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      На трасі Київ-Чоп зіткнулися 5 автомобілів: є постраждалі

      453 Читать новость на русском
      ДТП на Закарпатті: семеро людей постраждало
      ДТП на Закарпатті: семеро людей постраждало / http://www.mukachevo.net

      Аварія сталася біля села Глибоке Ужгородського району, на трасі Київ-Чоп, приблизно об 11:00, 28 січня. Внаслідок нещасного випадку постраждало семеро людей.

      У ДТП взяло участь 5 автомобілів: 2 марки Renault Duster, Mercedes-Benz і Mercedes-Benz Vitо, а також ВАЗ, пише Mukachevo.net.

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      Для шести потерпілих аварія обійшлася незначними ушкодженнями, а у одного із чоловіків є підозра на перелом.

      Прес-служба Патрульної поліції у Закарпатській області повідомила 24 каналу, що станом на 18:15 проїзд на трасі Київ-Чоп відновили. Наразі патрульні регулюють рух на місці. 

      ДТП Аварія Закарпаття Ужгород
      У ДТП взяло участь 5 автомобілів

      Аварія ДТП Ужгород Закарпаття Траса
      Через аварію постраждало семеро осіб 

       

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Поліція Новини Закарпаття Ужгород
      Джерело: 24 Канал
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