На трасі Київ-Чоп зіткнулися 5 автомобілів: є постраждалі
Аварія сталася біля села Глибоке Ужгородського району, на трасі Київ-Чоп, приблизно об 11:00, 28 січня. Внаслідок нещасного випадку постраждало семеро людей.
У ДТП взяло участь 5 автомобілів: 2 марки Renault Duster, Mercedes-Benz і Mercedes-Benz Vitо, а також ВАЗ, пише Mukachevo.net.
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Для шести потерпілих аварія обійшлася незначними ушкодженнями, а у одного із чоловіків є підозра на перелом.
Прес-служба Патрульної поліції у Закарпатській області повідомила 24 каналу, що станом на 18:15 проїзд на трасі Київ-Чоп відновили. Наразі патрульні регулюють рух на місці.
У ДТП взяло участь 5 автомобілів
Через аварію постраждало семеро осіб
Джерело: 24 Канал
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