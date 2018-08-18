На участника ЛГБТ-парада в Одессе напали неизвестные: полиция задержала двух мужчин

В субботу, 18 августа, в Одессе сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые напали на участника ЛГБТ-парада, который должен в этот день состояться в городе. Задержанных доставили в Приморский райотдел.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"В Приморский отдел полиции в г. Одесса работники полиции доставили двух мужчин, которые совершали хулиганские действия в центре города, ударив прохожего. Сейчас устанавливаются личности участников конфликта и обстоятельства случившегося", – говорится в сообщении правоохранителей.

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Отметим, что с 16 по 19 августа квир-культура проводит в Одессе ряд мероприятий, среди которых круглые столы, конференции и т. д. Кроме того, организаторы планируют провести ЛГБТ-парад "Одесса прайд" по маршруту от Воронцовского переулка до центрального Загса на ул. Ришельевской.

Изначально мероприятие было запланировано на воскресенье, 19 августа, однако затем его перенесли на субботнее утро. Информацию о марше традиционно негативно восприняли активисты ряда националистических организаций.