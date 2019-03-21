На украинских дорогах установят шумовые полосы: на что это повлияет

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ дороги планируют оборудовать шумовыми полосами.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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Такую разметку наносят вдоль дорожных обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью. Во время наезда на шумовую разметку, водитель автомобиля будет чувствовать вибрацию и шум, что будет способствовать повышению внимания на дороге.

Если человек начнет засыпать за рулем, то такие шумовые полосы смогут спасти жизнь. По расчетам правительства, их применение будет способствовать уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий.

По словам представителя Минрегиона, в Украине такие шумовые полосы будут обустраивать на крупнейших трассах, дорогах первой и второй категорий. А именно на обочинах таких дорог и перед приближением к участку с повышенной опасностью.

Соответствующие изменения в строительные нормы вступят в силу после их утверждения Минрегионом и публикации на сайте ведомства. Их будут применять при строительстве и ремонте дорог.