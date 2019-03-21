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      На украинских дорогах установят шумовые полосы: на что это повлияет

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      Шумовые полосы на дорогах
      Шумовые полосы на дорогах / Фото из открытых источников

      В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ дороги планируют оборудовать шумовыми полосами.

      Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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      Такую разметку наносят вдоль дорожных обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью. Во время наезда на шумовую разметку, водитель автомобиля будет чувствовать вибрацию и шум, что будет способствовать повышению внимания на дороге.

      Если человек начнет засыпать за рулем, то такие шумовые полосы смогут спасти жизнь. По расчетам правительства, их применение будет способствовать уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий.

      По словам представителя Минрегиона, в Украине такие шумовые полосы будут обустраивать на крупнейших трассах, дорогах первой и второй категорий. А именно на обочинах таких дорог и перед приближением к участку с повышенной опасностью.

      Соответствующие изменения в строительные нормы вступят в силу после их утверждения Минрегионом и публикации на сайте ведомства. Их будут применять при строительстве и ремонте дорог.

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      Теги: Новости Украины Дороги Аварии и ДТП Минрегион
      Источник: 24 Канал
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