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      На українських дорогах встановлять шумові смуги: на що це вплине

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      Шумові смуги на дорогах
      Шумові смуги на дорогах / Фото з відкритих джерел

      У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ дороги планують обладнати шумовими смугами.

      Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

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      Таку розмітку наносять вздовж дорожніх узбіч або перед наближенням до ділянки з підвищеною небезпекою. Під час наїзду на шумову розмітку, водій автомобіля відчуватиме вібрацію та шум, що сприятиме підвищенню уваги на дорозі.

      Якщо людина почне засинати за кермом, то такі шумові смуги зможуть врятувати життя. За розрахунками Уряду, їх застосування сприятиме зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод.

      За словами представника Мінрегіону, в Україні такі шумові смуги будуть облаштовувати на найбільших трасах, дорогах першої та другої категорій. А саме на узбіччях таких доріг та перед наближенням до ділянки з підвищеною небезпекою.

      Відповідні зміни до будівельних норм набудуть чинності після їхнього затвердження Мінрегіоном та публікації на сайті відомства. Їх застосовуватимуть при будівництві та ремонті доріг.

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      Теги: Новини України Дороги Аварії та ДТП Мінрегіон
      Джерело: 24 Канал
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