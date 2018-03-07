На уровне с мужчинами: как служат женщины на передовой

В украинском войске становится все больше девушек. Если раньше женщину в погонах можно было увидеть в основном в штабе, то сейчас немало защитниц воюют на передовой наравне с мужчинами.

Ира с псевдонимом "Сова" уже второй раз в горячей точке на украинском востоке. По образованию учитель английского и переводчик. На войне – радиотелефонист. Сейчас воюет в пригороде оккупированной Горловки. И будет продолжать воевать.

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Я знаю, что на другой стороне стоит противник, с кем нужно бороться, нужно бороться за эти села, потом снова их восстанавливать. Но отдавать Украину, не смотря на то, что это говорят сепаратисты – мы не собираемся,

– отметила радиотелефонист ВСУ "Сова".

На соседней позиции эколог Лариса. Сейчас в пехоте, но скучает по родной бронемашине, которая в данный момент на отводе. Сама из семьи военных. Говорит, как пошла воевать, они как раз и не были в восторге.

"Сначала родные были против, немножко не говорили со мной. Но потом смирились, и уже все хорошо", – сказала оператор-наводчик БМП ВСУ Лариса.

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