11:08
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На рівні з чоловіками: як служать жінки на передовій

23:54, 7 березня 432 Читать новость на русском

В українському війську постійно більшає дівчат. Якщо раніше жінку у погонах можна було побачити переважно у штабі, то зараз чимало захисниць воюють на передовій на рівні із чоловіками.

Іра на псевдо Сова вже вдруге в гарячій точці на українському сході. За освітою вчитель англійської та перекладач. На війні радіотелефоніст. Зараз воює у передмісті окупованої Горлівки. І продовжуватиме воювати.

Читайте також: Новини із фронту: бойовики обстріляли житлові квартали на Луганщині

Я знаю, що на іншій стороні стоїть противник, з ким потрібно боротися, потрібно відборювати оці села, потім знову їх відновлювати. Але, віддавати Україну, не зважаючи на те, що це кажуть сепаратисти – ми не збираємось,
– зазначила радіотелефоніст ЗСУ "Сова".

На сусідній позиції еколог Лариса. Зараз у піхоті, та сумує за рідною бронемашиною, котра зараз на відведенні. Сама із родини військових. Каже, як пішла воювати, вони як раз і були не в захваті.

"Спочатку рідні були проти, трішки не говорили зі мною. Але потім змирилися і вже все добре", – сказала оператор-навідник БМП ЗСУ Лариса.

Більше історій захисниць України – дивіться в сюжеті.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 7 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук