На рівні з чоловіками: як служать жінки на передовій

В українському війську постійно більшає дівчат. Якщо раніше жінку у погонах можна було побачити переважно у штабі, то зараз чимало захисниць воюють на передовій на рівні із чоловіками.

Іра на псевдо Сова вже вдруге в гарячій точці на українському сході. За освітою вчитель англійської та перекладач. На війні радіотелефоніст. Зараз воює у передмісті окупованої Горлівки. І продовжуватиме воювати.

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Я знаю, що на іншій стороні стоїть противник, з ким потрібно боротися, потрібно відборювати оці села, потім знову їх відновлювати. Але, віддавати Україну, не зважаючи на те, що це кажуть сепаратисти – ми не збираємось,

– зазначила радіотелефоніст ЗСУ "Сова".

На сусідній позиції еколог Лариса. Зараз у піхоті, та сумує за рідною бронемашиною, котра зараз на відведенні. Сама із родини військових. Каже, як пішла воювати, вони як раз і були не в захваті.

"Спочатку рідні були проти, трішки не говорили зі мною. Але потім змирилися і вже все добре", – сказала оператор-навідник БМП ЗСУ Лариса.

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