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      На Волыни перевернулась фура: фото

      56 Читати новину українською
      Авария на Волыни
      Авария на Волыни / Фото из социальных сетей

      5 января вблизи села Колодяжное Волынской области произошло ДТП. По предварительной версии, из-за гололеда на дорогах водитель фуры не справился с управлением, и въехав в кювет, транспортное средство перевернулось.

      Об этом сообщил сайт ВолиньPost.

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      К счастью, водитель фуры не пострадал, а на месте ДТП работает полиция. По словам местных жителей, трасса Луцк – Ковель является местом повышенной опасности как зимой, так и летом.

      Аварія на трасі Луцьк – Ковель
      Авария на трассе Луцк – Ковель

      ДТП на Волині
      ДТП на Волине

      Напомним, что из-за погодных условий на автодорогах Запорожской области ограничили движение грузовиков и маршруток. Ограничение введено с 11:00 пятницы, 4 января. Также особенно внимательными нужно быть на трассах Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, Одесса – Мелитополь – Новоазовск, Васильевка – Бердянск, Энергодар – Васильевка.

      Теги: Полиция Новости Украины Аварии и ДТП Волынская область
      Источник: 24 Канал
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