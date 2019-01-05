На Волыни перевернулась фура: фото
5 января вблизи села Колодяжное Волынской области произошло ДТП. По предварительной версии, из-за гололеда на дорогах водитель фуры не справился с управлением, и въехав в кювет, транспортное средство перевернулось.
Об этом сообщил сайт ВолиньPost.
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К счастью, водитель фуры не пострадал, а на месте ДТП работает полиция. По словам местных жителей, трасса Луцк – Ковель является местом повышенной опасности как зимой, так и летом.
Авария на трассе Луцк – Ковель
ДТП на Волине
Напомним, что из-за погодных условий на автодорогах Запорожской области ограничили движение грузовиков и маршруток. Ограничение введено с 11:00 пятницы, 4 января. Также особенно внимательными нужно быть на трассах Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, Одесса – Мелитополь – Новоазовск, Васильевка – Бердянск, Энергодар – Васильевка.