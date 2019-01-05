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      На Волині перевернулася фура: фото

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      Аварія на Волині
      Аварія на Волині / Фото з соціальних мереж

      5 січня поблизу села Колодяжне Волинської області трапилася ДТП. За попередньою версією, через ожеледицю на дорогах водій фури не впорався з керуванням, та в'їхавши у кювет, транспортний засіб перевернувся.

      Про це повідомив сайт ВолиньPost.

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      На щастя, водій фури не постраждав, а на місці ДТП працює поліція. За словами місцевих жителів, траса Луцьк – Ковель є місцем підвищеної небезпеки як взимку, так і влітку. 

      Аварія на трасі Луцьк – Ковель
      Аварія на трасі Луцьк – Ковель

      ДТП на Волині
      ДТП на Волині

      Нагадаємо, що через погодні умови на автошляхах Запорізької області обмежили рух вантажівок та маршруток. Обмеження введене з 11:00 п’ятниці, 4 січня. Також особливо уважними треба бути на трасах: Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, Василівка – Бердянськ, Енергодар – Василівка.

      Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Волинська область
      Джерело: 24 Канал
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