На Волині перевернулася фура: фото

5 січня поблизу села Колодяжне Волинської області трапилася ДТП. За попередньою версією, через ожеледицю на дорогах водій фури не впорався з керуванням, та в'їхавши у кювет, транспортний засіб перевернувся.

Про це повідомив сайт ВолиньPost.

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На щастя, водій фури не постраждав, а на місці ДТП працює поліція. За словами місцевих жителів, траса Луцьк – Ковель є місцем підвищеної небезпеки як взимку, так і влітку.



Аварія на трасі Луцьк – Ковель



ДТП на Волині

Нагадаємо, що через погодні умови на автошляхах Запорізької області обмежили рух вантажівок та маршруток. Обмеження введене з 11:00 п’ятниці, 4 січня. Також особливо уважними треба бути на трасах: Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, Василівка – Бердянськ, Енергодар – Василівка.