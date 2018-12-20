На Волыни запретили публичный русскоязычный контент

В Волынской области запретили публично использовать русскоязычный культурный продукт до полного освобождения оккупированных территорий Донбасса и Крыма от страны-агрессора.

Такое решение приняли на заседании облсовета.

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Одна из причин постановления – защита украинского информационного пространства от гибридных влияний России и преодоление последствий длительной языковой русификации. Также депутаты считают, что запрет на публичный русскоязычный контент позволит избежать эскалации напряжения в обществе и не допустить разжигания межнациональной розни.

Решили установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины,

– говорится в постановлении.

Проект на рассмотрение волынских депутатов внесла фракция "Свобода".

Ранее 24 канал сообщал, что 13 декабря Харьковский облсовет отменил свое решение с 2012 года, которое предоставляло русскому языку статус регионального. За соответствующее решение проголосовали 3/4 всех депутатов. А 14 декабря и депутаты Херсонского областного совета проголосовали за лишение русского языка статуса регионального. Такой статус там русский язык имел с 2012 года.