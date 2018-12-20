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      На Волыни запретили публичный русскоязычный контент

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      Запрет будет действовать, пока Россия не уйдет с Донбасса и Крыма
      Запрет будет действовать, пока Россия не уйдет с Донбасса и Крыма / Укринформ

      В Волынской области запретили публично использовать русскоязычный культурный продукт до полного освобождения оккупированных территорий Донбасса и Крыма от страны-агрессора.

      Такое решение приняли на заседании облсовета.

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      Одна из причин постановления – защита украинского информационного пространства от гибридных влияний России и преодоление последствий длительной языковой русификации. Также депутаты считают, что запрет на публичный русскоязычный контент позволит избежать эскалации напряжения в обществе и не допустить разжигания межнациональной розни.

      Решили установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины,
      – говорится в постановлении.

      Проект на рассмотрение волынских депутатов внесла фракция "Свобода".

      Ранее 24 канал сообщал, что 13 декабря Харьковский облсовет отменил свое решение с 2012 года, которое предоставляло русскому языку статус регионального. За соответствующее решение проголосовали 3/4 всех депутатов. А 14 декабря и депутаты Херсонского областного совета проголосовали за лишение русского языка статуса регионального. Такой статус там русский язык имел с 2012 года.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия языковый вопрос Языковые квоты Новости Луцка
      Источник: 24 Канал
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