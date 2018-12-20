На Волині заборонили публічний російськомовний контент

У Волинській області заборонили публічно використовувати російськомовний культурний продукт до повного звільнення окупованих територій Донбасу та Криму від країни-агресора.

Таке рішення прийняли на засіданні облради.

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Одна з причин постанови – захист українського інформаційного простору від гібридних впливів Росії та подолання наслідків тривалої мовної русифікації. Також депутати вважають, що заборона на публічний російськомовний контент дозволить уникнути ескалації напруги в суспільстві та не допустити розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Вирішили встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Волинської області до моменту повного припинення окупації території України,

– йдеться у постанові.

Проект на розгляд волинських депутатів внесла фракція "Свобода".

Раніше 24 канал повідомляв, що 13 грудня Харківська облрада скасувала своє рішення від 2012 року, яке надавало російській мові статус регіональної. За відповідне рішення проголосувало 3/4 всіх депутатів. А 14 грудня й депутати Херсонської обласної ради проголосували за позбавлення російської мови статусу регіональної. Такий статус там російська мова мала від 2012 року.