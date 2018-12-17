Порошенко розповів, як віддавав перевагу російській мові перед українською

Президент України Петро Порошенко зізнався, що 1997 року він взагалі не говорив українською, а мовою його спілкування була виключно російська. Крім того, він зазначив, що зараз володіє п'ятьма мовами та хоче, щоб принаймні такими здобутками могли похизуватися всі українці.

Про це він розповів під час виступу перед студентами та творчою молоддю у Дніпрі.

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"Хочу сказати, щоб ні в кого не було ніяких ілюзій: до 1997 року я не говорив українською мовою. Я народився в Одеській області, в селі у бабці був суржик, навчався я весь час російською. Я є яскравою демонстрацію того, що якщо треба, ти спокійно спілкуєшся українською", – зізнався політик.

За його словами, зараз йому легше спілкуватися українською ніж російською, хоча він досі "пишет по-русски без ошибок", і це може підтвердити "любой диктант".

Крім того, український президент нагадав, що зараз володіє ще 5 мовами.

"Зараз, коли я їжджу до країн Східної Європи, я не потребую перекладача. Я хочу, щоб так мали можливість спілкуватися всі українці", – наголосив Порошенко.

Водночас він зауважив, що не приймає позиції, до прикладу, жителів Закарпаття, які хочуть, щоб їхні діти навчалися виключно угорською.

Я за, щоб вони знали угорську, але якщо вони не будуть знати українську, а уявіть собі, що 75% цих дітей провалили тест на українську мову… То хто ж їх дискримінує? За цих українців я теж буду боротись, захищаючи їхні права вільно спілкуватися угорською, якою я, до речі, крім köszönöm (дякую – 24 канал) нічого не знаю. Але все ще попереду,

– підсумував український гарант.

До слова, нещодавно міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, яка має українське коріння, розкритикувала агресію Кремля на Азові та звернулася російською до очільника МЗС РФ Сергія Лаврова.