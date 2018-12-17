Порошенко рассказал, как отдавал предпочтение русскому языку перед украинским

Президент Украины Петр Порошенко признался, что в 1997 году он вообще не говорил на украинском, а языком его общения был исключительно русский. Кроме того, он отметил, что сейчас владеет пятью языками и хочет, чтобы по крайней мере такими достижениями могли похвастаться все украинцы.

Об этом он рассказал во время выступления перед студентами и творческой молодежью в Днепре.

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"Хочу сказать, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий: до 1997 года я не говорил на украинском языке. Я родился в Одесской области, в селе у бабушки был суржик, учился я все время на русском. Я яркая демонстрация того, что если надо, ты спокойно общаешься на украинском", – признался политик.

По его словам, сейчас ему легче общаться на украинском чем на русском, хотя он до сих пор "пишет по-русски без ошибок", и это может подтвердить "любой диктант".

Кроме того, украинский президент напомнил, что сейчас владеет 5 языками.

"Сейчас, когда я езжу в страны Восточной Европы, я не нуждаюсь в переводчике. Я хочу, чтобы так имели возможность общаться все украинцы", – подчеркнул Порошенко.

Одновременно он отметил, что не принимает позиции, к примеру, жителей Закарпатья, которые хотят, чтобы их дети учились исключительно на венгерском.

Я за, чтобы они знали венгерский, но если они не будут знать украинский, а представьте себе, что 75% этих детей провалили тест по украинскому языку... То кто же их дискриминирует? За этих украинцев я тоже буду бороться, защищая их права свободно общаться на венгерском, которым я, кстати, кроме köszönöm (спасибо – 24 канал) ничего не знаю. Но все еще впереди,

– подытожил украинский гарант.

К слову, недавно министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, которая имеет украинские корни, раскритиковала агрессию Кремля на Азове и обратилась на русском к главе МИД РФ Сергею Лаврову.