Ще одна область відмовилась від регіонального статусу російської мови

Депутати Херсонської обласної ради у п’ятницю, 14 грудня, проголосували за позбавлення російської мови статусу регіональної. Такий статус там російська мова мала від 2012 року.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.

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24 канал писав, що 13 грудня Харківська облрада скасувала своє рішення від 2012 року, яке надавало російській мові статус регіональної. За відповідне рішення проголосувало 3/4 всіх депутатів.

Таке ж рішення прийняли на Херсонщині.

Так, на сесії обласної ради дидепутати підтримали пропозицію щодо скасування рішення про регіональну російську мову. На момент голосування в сесійній залі були присутні 49 депутатів. Міська рада Херсона прийняла аналогічне рішення раніше – 20 жовтня.

До слова, 4 жовтня Верховна Рада схвалила законопроект про українську мову. Новий закон передбачає створення інституту уповноваженого із захисту державної мови. До цього в Україні діяв "закон Колесніченка-Ківалова".

Що таке закон про регіональні мови?Його авторами були депутати від "Партії регіонів" Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко. В липні 2012 року цей закон ухвалила Верховна Рада, а набув він чинності 10 серпня 2012 року. Документ, зокрема, передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%. Підтримку цьому мовному закону висловили у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Одеській, Херсонській, Харківській і Миколаївській областях. Крім того, російську мову підтримали в 9 містах: Ізмаїлі, Одесі, Севастополі, Харкові, Миколаєві, Херсоні, в Ялті, Луганську та в Красному Лучі. 24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону, однак тоді виконувач обов’язків голови Верховної Ради та президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення, оскільки російська пропаганда почала поширювати заяви про "утиски прав російськомовного населення в Криму".

Що вирішував статус регіональної мови на Херсонщині?Російська мова як регіональн, використовувалася на території області в роботі місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування, застосовувалася і вивчалася в державних і комунальних навчальних закладах, а також використовувалася в інших сферах громадського життя у межах і порядку, визначеному Законом України "Про засади державної мовної політики".