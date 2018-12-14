Еще одна область отказалась от регионального статуса русского языка

Депутаты Херсонского областного совета в пятницу, 14 декабря, проголосовали за лишение русского языка статуса регионального. Такой статус там русский язык имел от 2012 года.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

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24 канал писал, что 13 декабря Харьковский облсовет отменил свое решение от 2012 года, которое придавало русскому языку статус регионального. За соответствующее решение проголосовало 3/4 всех депутатов.

Такое же решение приняли на Херсонщине.

Так, на сессии областного совета депутаты поддержали предложение об отмене решения о региональном русском языке. На момент голосования в сессионном зале присутствовали 49 депутатов. Городской совет Херсона принял аналогичное решение ранее – 20 октября.

К слову, 4 октября Верховная Рада одобрила законопроект об украинском языке. Новый закон предусматривает создание института уполномоченного по защите государственного языка. До этого в Украине действовал "закон Колесниченко-Кивалова".

Что такое закон о региональных языках?



Его авторами были депутаты от "Партии регионов" Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко. В июле 2012 года этот закон приняла Верховная Рада, а приобрел силу 10 августа 2012 года. Документ, в частности, предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. Поддержку этому языковому закону высказали в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областях. Кроме того, русский язык поддержали в 9 городах: Измаиле, Одессе, Севастополе, Харькове, Николаеве, Херсоне, в Ялте, Луганске и в Красном Луче. 24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона, однако тогда исполняющий обязанности председателя Верховной Рады и президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение, поскольку российская пропаганда начала распространять заявления о "притеснениях прав русскоязычного населения в Крыму".

Что решал статус регионального языка на Херсонщине?



Русский язык как региональный, использовался на территории области в работе местных органов государственной власти и органов местного самоуправления, применялся и изучался в государственных и коммунальных учебных заведениях, а также использовался в других сферах общественной жизни в пределах и порядке, определенном Законом Украины "Об основах государственной языковой политики ".