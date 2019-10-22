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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ

      На выборах в Канаде побеждает партия Трюдо

      15 Читати новину українською
      Выборы в Канаде
      Выборы в Канаде / gettyimages

      На парламентских выборах в Канаде, по предварительным данным, победила Либеральная партия действующего премьер-министра Джастина Трюдо.

      Однако победа не гарантировала провластной политической силе большинства в парламенте, сообщает CBC News.

      Явка – более 45% (12,3 млн из 27,1 млн зарегистрированных избирателей).

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      Либеральная партия получит большинство мест в 338-местной Палате общин. По последним данным на 07:00 утра по Киеву, либералы ведут в 156 избирательных округах (46%), Консервативная партия – в 121 (36%), Квебекский блок – в 32 (10%), Новая демократическая партия – 25 (7% ), остальные – 4.

      Трюдо снова возглавит правительство Канады, но на этот раз он будет возглавлять правительство либерального меньшинства. Результаты выборов также свидетельствуют о том, что для реализации законодательных инициатив политику понадобится поддержка новой демократической партии, которая получила 25 мест в парламенте.

      Отметим, что Джастин Трюдо всегда поддерживал Украину и выступал за противодействие агрессивной политике России. А также публично демонстрировал принципиальную позицию относительно неприемлемости возвращения РФ к G8. Правительство Трюдо оказывало финансовую поддержку реформ в Украине.

      Причина, почему мы помогаем Украине, не только в том, что Украина – наш хороший друг и украинцы – наши друзья. А потому что ценности и принципы, которые они отстаивают, являются теми ценностями и принципами, которые мы поддерживаем и которые мы защищаем,
      – сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

      blog_ava
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      Теги: Канада Джастин Трюдо
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