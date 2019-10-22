На виборах в Канаді перемагає партія Трюдо

На парламентських виборах в Канаді, за попередніми даними, перемогла Ліберальна партія чинного прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.

Проте перемога не гарантувала провладній політичній силі більшості в парламенті, повідомляє CBC News.

Явка – понад 45% (12,3 млн з 27,1 млн зареєстрованих виборців).

Читайте також: Канадського прем'єра Трюдо звинуватили у расизмі через фото 18-річної давності

Ліберальна партія отримає більшість місць у 338-місцевій Палаті громад. За останніми даними на 07:00 ранку за Києвом, ліберали ведуть в 156 виборчих округах (46%), Консервативна партія – в 121 (36%), Квебекський блок – в 32 (10%), Нова демократична партія – 25 (7%), решта – 4.

Трюдо знову очолить уряд Канади, але цього разу він очолюватиме уряд ліберальної меншини. Результати виборів також свідчать про те, що для реалізації законодавчих ініціатив політику знадобиться підтримка нової демократичної партії, що отримала 25 місць у парламенті.

Зазначимо, що Джастін Трюдо завжди підтримував Україну і виступав за протидію агресивній політиці Росії. А також публічно демонстрував принципову позицію щодо неприйнятності повернення РФ до G8. Уряд Трюдо надавав фінансову підтримку реформ в Україні.

Причина, чому ми допомагаємо Україні, не лише у тому, що Україна – наш гарний друг і українці – наші друзі. А тому що цінності та принципи, які вони відстоюють, є тими цінностями та принципами, які ми підтримуємо і які ми захищаємо,

– сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.