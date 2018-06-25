На выезде из Кропивницкого сбили военного: парень несколько часов пролежал на солнце
Днем 25 июня на выезде из Кропивницкого сбили военного 42-го отдельного батальона территориальной обороны.
Об этом в своем Facebook сообщила Вера Савченко.
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По ее словам, инцидент произошел на выезде из Кропивницкого.
Парень в военной форме был в сознании и даже смог сказать свое имя, фамилию и год рождения. По его ощущениям, он так пролежал минимум несколько часов.
Савченко добавила, что полиция была на месте аварии и все, что сделала, это оттащила военного с проезжей части.
Впоследствии Вера Савченко добавила фото, как парня-военного забрала скорая, а на место аварии снова прибыла полиция.
У Кропивницкого сбили военного
Источник: 24 Канал
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