На выезде из Кропивницкого сбили военного: парень несколько часов пролежал на солнце

Днем 25 июня на выезде из Кропивницкого сбили военного 42-го отдельного батальона территориальной обороны.

Об этом в своем Facebook сообщила Вера Савченко.

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По ее словам, инцидент произошел на выезде из Кропивницкого.

Парень в военной форме был в сознании и даже смог сказать свое имя, фамилию и год рождения. По его ощущениям, он так пролежал минимум несколько часов.

Савченко добавила, что полиция была на месте аварии и все, что сделала, это оттащила военного с проезжей части.

Впоследствии Вера Савченко добавила фото, как парня-военного забрала скорая, а на место аварии снова прибыла полиция.



У Кропивницкого сбили военного