На виїзді з Кропивницького збили військового: хлопець кілька годин пролежав на сонці

Вдень 25 червня на виїзді з Кропивницького збили військового 42-го окремого батальйону територіальної оборони.

Про це у своєму Facebook повідомила Віра Савченко.

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За її словами, інцидент стався на виїзді з Кропивницького.

Хлопець у військовій формі був при тямі і навіть зміг сказати своє ім'я, прізвище та рік народження. За його відчуттями, він так пролежав щонайменше кілька годин.

Савченко додала, що поліція була на місці аварії і все, що зробила, це відтягла військового з проїжджої частини.

Згодом Віра Савченко додала фото, як хлопця-військового забрала швидка, а на місце аварії знову прибула поліція.



Біля Кропивницького збили військового