На виїзді з Кропивницького збили військового: хлопець кілька годин пролежав на сонці
Вдень 25 червня на виїзді з Кропивницького збили військового 42-го окремого батальйону територіальної оборони.
Про це у своєму Facebook повідомила Віра Савченко.
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За її словами, інцидент стався на виїзді з Кропивницького.
Хлопець у військовій формі був при тямі і навіть зміг сказати своє ім'я, прізвище та рік народження. За його відчуттями, він так пролежав щонайменше кілька годин.
Савченко додала, що поліція була на місці аварії і все, що зробила, це відтягла військового з проїжджої частини.
Згодом Віра Савченко додала фото, як хлопця-військового забрала швидка, а на місце аварії знову прибула поліція.
Біля Кропивницького збили військового
Джерело: 24 Канал
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