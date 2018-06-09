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На выходных будет самый высокий уровень пожарной опасности: предостережение от ГСЧС

15 Читати новину українською
В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности
В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности / Фото из открытых источников

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций предупреждают, что на выходных 9-10 июня в Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Спасатели призывают украинцев не провоцировать пожар в природных экосистемах.

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По данным Укргидрометцентра, в эти выходные в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Это означает, что значительно увеличивается и риск возникновения пожаров.

В пресс-службе ГСЧС отмечают, что только с начала года таких возгораний возникло уже более 16 тысяч.

Чаще всего причиной масштабных пожаров в лесах, на торфяниках и свалках являются последствия человеческой халатности или даже умышленные поджоги.

Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках,
– отметили в ГСС.

Спасатели напоминают, что в течение пожароопасного периода запрещается:

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

разводить костры в лесу и лесополосах;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Накануне пожарные ликвидировали пожар на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Теги: Новости Украины Новости политики Жара в Украине Погода ГСЧС Пожар
Источник: 24 Канал
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