Пожар вблизи Чернобыльской АЭС удалось ликвидировать

В четверг, 7 июня, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС спасателям удалось ликвидировать лесной пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте также: В лондонском отеле вспыхнул масштабный пожар: фото и видео с места происшествия

"В 17:50 пожар в лесном массиве в Зоне отчуждения ликвидирован", – говорится в сообщении.

Авиацией ГСЧС с начала работ было осуществлено 69 сбросов (318 тонн) из них самолетами АН-32П осуществлено 30 сбросов воды (240 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 39 сбросов воды (78 тонн).

"Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности: в Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень – до 30 мкР/ч), в городе Чернобыль радиационный фон составляет 31 мкР/ч (безопасный уровень – до 50 мкР/ч)", – отмечают спасатели.

На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень – до 140 мкР/ч).

Напомним, крупный пожар в Чернобыльской зоне вблизи ЧАЭС возник утром 5 июня и охватил территорию на площади около 10 гектаров. В настоящее время пожар локализован.