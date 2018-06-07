Пожежу поблизу Чорнобильської АЕС вдалось ліквідувати

У четвер, 7 червня, в зоні відчуження Чорнобильської АЕС рятувальникам вдалося ліквідувати лісову пожежу.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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"О 17:50 пожежу в лісовому масиві у Зоні відчуження ліквідовано", – йдеться у повідомленні.

Авіацією ДСНС з початку робіт було здійснено 69 скидів (318 тонн) з них літаками АН-32П здійснено 30 скидів води (240 тонн), вертольотом Мі-8 здійснено 39 скидів води (78 тонн).

"Радіаційний фон у містах Київ, Чорнобиль та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми, зокрема: у місті Києві радіаційний фон складає 12 мкР/год (мікрорентген за годину) (безпечний рівень – до 30 мкР/год); у місті Чорнобиль радіаційний фон складає 31 мкР/год (безпечний рівень – до 50 мкР/год)", – зазначають рятувальники.

На промисловому майданчику Чорнобильської АЕС радіаційний фон складає 51,6 мкР/год (безпечний рівень – до 140 мкР/год).

Нагадаємо, масштабна пожежа в Чорнобильській зоні поблизу ЧАЕС виникла вранці 5 червня і охопила території на площі близько 10 гектарів. На даний час пожежу локалізували.