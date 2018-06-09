На вихідних буде найвищий рівень пожежної небезпеки: застереження від ДСНС
У Державній службі надзвичайних ситуацій застерігають, що впродовж вихідних 9-10 червня в Україні утримається найвищий рівень пожежної небезпеки.
Рятувальники закликають українців не провокувати пожежі у природних екосистемах.
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За даними Укргідрометцентру, цими вихідними в Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Це означає, що значно збільшується і ризик виникнення пожеж.
У прес-службі ДСНС зазначають, що лише з початку року таких загорянь виникло вже понад 16 тисяч.
Найчастіше причиною масштабних пожеж у лісах, на торфовищах та сміттєзвалищах є наслідки людської недбалості чи навіть навмисні підпали.
Саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках,
– зазначили у ДСНС.
Рятувальники нагадують, що впродовж пожежонебезпечного періоду заборонено:
відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
розводити багаття у лісі та лісосмугах;
заїзджати автомобілем до лісу;
палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
створювати смітники та спалювати відходи;
спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
Напередодні вогнеборці ліквідовували пожежу на території Чорнобильської Зони відчуження.