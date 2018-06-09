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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

На вихідних буде найвищий рівень пожежної небезпеки: застереження від ДСНС

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В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки
В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

У Державній службі надзвичайних ситуацій застерігають, що впродовж вихідних 9-10 червня в Україні утримається найвищий рівень пожежної небезпеки.

Рятувальники закликають українців не провокувати пожежі у природних екосистемах.

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За даними Укргідрометцентру, цими вихідними в Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Це означає, що значно збільшується і ризик виникнення пожеж.

У прес-службі ДСНС зазначають, що лише з початку року таких загорянь виникло вже понад 16 тисяч.

Найчастіше причиною масштабних пожеж у лісах, на торфовищах та сміттєзвалищах є наслідки людської недбалості чи навіть навмисні підпали.

Саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках, 
– зазначили у ДСНС.

Рятувальники нагадують, що впродовж пожежонебезпечного періоду заборонено:

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

розводити багаття у лісі та лісосмугах;

заїзджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Напередодні вогнеборці ліквідовували пожежу на території Чорнобильської Зони відчуження.

Теги: Новини України Новини політики Погода Спека в Україні Пожежа ДСНС
Джерело: 24 Канал
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